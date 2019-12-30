Тесты онлайн

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Тест на зрение с числами
Тест на зрение с числами

Каждая личность воспринимает внешние проявления не только посредством зрения, но также с помощью мыс...

Супер тест: Вы дурак?
Супер тест: Вы дурак?

Существует популярное мнение, что дуракам легче живется, т.к. с них спроса меньше. Тест на дурака пр...

Тест: на сколько лет ты выглядишь?
Тест: на сколько лет ты выглядишь?

Внешние данные не всегда соответствуют фактическим показателям возраста, как впрочем, и состояние ду...

Тест на риск рака
Тест на риск рака

Онкологические заболевания последние несколько десятилетий занимают ведущую строчку в общем списке с...

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Тест DISC
Тест DISC

Онлайн тест типологии личности DISC, прежде всего, направлен на оценку индивидуальных качеств челове...

Тест на первые месячные у девочек
Тест на первые месячные у девочек

Первая менструация - это главное событие в жизни у каждой девочки. Уже в 10 лет, этот вопрос начинае...

Тест на ЛГБТ для девушек
Тест на ЛГБТ для девушек

Большинство людей подавляют свою сексуальную ориентацию из-за воспитания или общепринятых устоев. Но...

Тест на айкью Хайзенберга
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На интеллектуальную степень человека влияют генетические факторы и, как социальное, так и экологичес...

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Психология

Как долго длится депрессия?
Как долго длится депрессия?

Депрессивный эпизод переживал практически каждый человек, в минуты отчаяния или в период каких-либо драматических событий в жизни. Но такое серьезное психическое расстройство, как депрессия, может протекать годами в скрытой форме или сменяться, так называемыми «светлыми» периодами. При ответе на вопрос о том, сколько может длиться депрессия, необходимо учитывать многие факторы, начиная от гендерной принадлежности и, заканчивая типом депрессивного синдрома....
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Можно ли умереть от стресса и депрессии?
Можно ли умереть от стресса и депрессии?

Люди часто используют фразу, у меня депрессия, не понимая до конца ее значение. Депрессивный синдром это не просто кратковременная грусть и тоска. Заболевание характеризуется подавленным настроением, но длительного характера, когда нет ни намека на улучшение, а находясь в социуме, приходится надевать маску жизнерадостного человека. ...
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Как определить депрессию?
Как определить депрессию?

Депрессия это не просто сезонная грусть, тоска и апатия. Депрессивный синдром характеризуется наличием многих симптомов, которые сопровождают человека на протяжении длительного периода. Не стоит недооценивать психическое расстройство, ведь без должной терапии, депрессия может привести к необратимым последствиям. Поэтому важно знать, как распознать депрессию, чтобы своевременно предотвратить развитие заболевания....
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Как вывести человека из депрессии
Как вывести человека из депрессии

Динамика современного мира не оставляет шансов человеческой психике. Общество нацелено на успех и благополучие, не признавая поражение. Во всех соцсетях популяризируются только положительные эмоции, при этом отрицательные чувства остаются «за бортом». Вместе с тем, растет количество стрессовых ситуаций, что приводит к формированию депрессивного расстройства, о чем не принято говорить, что тщательно скрывается от близких людей за наигранной улыбкой. Меж тем, депрессия, заболевание довольно серьезное, которое может привести до суицида, поэтому присмотритесь к родным, прислушайтесь к их словам и задумайтесь над вопросом, как помочь человеку выйти из депрессии....
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Тесты онлайн

Микс тесты – это больше чем сайт онлайн тестов. Мы собрали для вас самые лучшие популярные тесты онлайн. Тестирования и опросы считаются наиболее удобными способами оценки личности, как в профессиональной сфере, так и в области психологии. В современном мире именно онлайн тесты пользуются огромной популярностью по причине простоты использования.

Достоинства онлайн тестов

Тестирование это, прежде всего, объективная оценка всевозможных качеств человека. Компании с мировым именем используют опросы, чтобы узнать мотивацию сотрудников, психологические качества личности, а также интеллектуальные способности. Тесты онлайн также проходят индивидуально с целью лучше и глубже понять себя, собственные подсознательные мотивы и психологию своего поведения.

Лучшие тесты имеют множество достоинств:
  • прохождение занимает немного времени с максимальной информативностью;
  • без регистрации, не требуется дополнительных приспособлений;
  • с результатами можно ознакомиться бесплатно и сразу же, не ожидая долгого подсчета;
  • объективность, т.е. нет возможности «подтасовать» результаты. Отсутствует субъективность, как например, при интервью или на собеседовании;
  • исследование личности на подсознательном уровне, когда вопросы даются быстро и интуитивно, что позволяет узнать глубинные процессы сознания.
Естественно на тестирование может повлиять самочувствие испытуемого, эмоциональный фон человека и настроение, но в целом погрешность такого рода опросов минимальна.

Как проходить онлайн тесты?

Сайт тестов содержит самые разные виды тестирований. Здесь можно найти, как профессиональные диагностические методы, так и развлекательные опросники, как правило, это игры с картинками.

Чтобы верно пройти тестирование и получить достоверные результаты, следует довериться собственной интуиции, предоставляя ответы на уровне подсознания. В основном это касается игровых и психологических тестов. При прохождении профессиональных, интеллектуальных и учебных опросов понадобятся конкретные знания.

Стоит заметить, что с расшифровкой онлайн тестов не все так однозначно. Человек постоянно развивается, узнает много новой информации, соответственно и результаты тестов могут меняться по истечению времени. Поэтому рекомендуется смело проходить тестирования столько раз, сколько необходимо, с целью познать себя лучше и впоследствии самосовершенствоваться, отслеживая прогресс на сайте тестов.